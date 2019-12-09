RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Из-за ДТП в центре Рязани образовалась пробка, соответствующая фотография появилась в группе «
Авария произошла на перекрестке Первомайки и Пожалостина. По данным очевидцев, заняты левая и средняя в сторону площади Ленина.
Согласно данным «Яндекс.Пробки», на данном участке дороги затруднено движение.
Информация о ДТП уточняется.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Сараях «пятнадцатая» перевернулась на крышу
|
cледующая новость →Рязанские волонтеры начали собирать деньги на операцию школьнице
По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.