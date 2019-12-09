Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

18:40, 9 декабря 2019 415
 0    0

Из-за ДТП в центре Рязани образовалась пробка

Из-за ДТП в центре Рязани образовалась пробка

Из-за ДТП в центре Рязани образовалась пробка, соответствующая фотография появилась в группе «Подслушано у Водителей Рязани».

Авария произошла на перекрестке Первомайки и Пожалостина. По данным очевидцев, заняты левая и средняя в сторону площади Ленина.

Согласно данным «Яндекс.Пробки», на данном участке дороги затруднено движение.

Информация о ДТП уточняется.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 неделя назад
Успеть до 2 декабря. У рязанцев осталась неделя для оплаты налогов на недвижимость и транспорт

Успеть до 2 декабря. У рязанцев осталась неделя для оплаты налогов на недвижимость и транспорт

По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:35, 2 декабря 2019 4 062
Столичный орнитолог назвал причину массовой гибели птиц в Рязани 7
10:51, 4 декабря 2019 2 275
В Приокском зафиксировали превышение уровня фенола в воздухе 6
14:53, 3 декабря 2019 2 109
В Рязани откроют 36 катков 2
19:43, 30 ноября 2019 2 792
Открытие «Новогодней столицы» в Рязани начнется с парада Дедов Морозов 1
19:27, 7 декабря 2019 4 035
В Рязани не смогли зажечь главную новогоднюю елку 9
Все новости
Форум