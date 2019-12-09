Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:04, 9 декабря 2019 131

Для покупателей квартир «Зеленого сада» провели первый розыгрыш призов

Для покупателей квартир «Зеленого сада» провели первый розыгрыш призов

Для покупателей квартир «Зеленого сада» провели розыгрыш первого приза — быстрого ремонта «RENT». В нем участвовали все клиенты, купившие в ноябре квартиры в жилом комплексе «Еврокласс».

Победителем первого этапа розыгрыша стала Валентина Сидорова, купившая квартиру в жилом комплексе «Еврокласс — 2».

Группа компаний «Зеленый сад» предложит обладателю приза на выбор три готовых стилистических решения для ремонта и отделки своего нового жилья. До 400 тысяч рублей составит экономия на ремонтных работах и отделочных материалах.

Кроме того, ГК «Зеленый сад» дает пятилетнюю гарантию на все работы и установленное в квартире оборудование.

Второй этап розыгрыша приза для всех, сделавших покупку жилья в ЖК «Еврокласс» в декабре, состоится 9 января 2020 года.

Напомним, Группа компаний «Зеленый сад» дарит каждому покупателю квартиры на выбор кладовку или отделку «White Box».

Узнать подробности акции, а также получить полную информацию о возможностях и вариантах покупки квартир в новых жилых комплексах Группы компаний «Зеленый сад» можно в отделе продаж по адресу: Рязань, Солотчинское шоссе, 2. Телефон: +7 (4912) 777-777, официальный сайт.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

adv
Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 неделя назад
Успеть до 2 декабря. У рязанцев осталась неделя для оплаты налогов на недвижимость и транспорт

Успеть до 2 декабря. У рязанцев осталась неделя для оплаты налогов на недвижимость и транспорт

По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:35, 2 декабря 2019 3 965
Столичный орнитолог назвал причину массовой гибели птиц в Рязани 7
10:51, 4 декабря 2019 2 197
В Приокском зафиксировали превышение уровня фенола в воздухе 6
14:53, 3 декабря 2019 2 043
В Рязани откроют 36 катков 2
19:43, 30 ноября 2019 2 719
Открытие «Новогодней столицы» в Рязани начнется с парада Дедов Морозов 1
19:27, 7 декабря 2019 3 648
В Рязани не смогли зажечь главную новогоднюю елку 9
Все новости
Голосования

Что бы вы хотели увидеть в Рязани к празднованию «Новогодней столицы»?

Окончание опроса: 9.12.2019
Архив голосований
Форум