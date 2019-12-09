Для покупателей квартир «Зеленого сада» провели первый розыгрыш призов

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Для покупателей квартир «Зеленого сада» провели розыгрыш первого приза — быстрого ремонта «RENT». В нем участвовали все клиенты, купившие в ноябре квартиры в жилом комплексе «Еврокласс».
Победителем первого этапа розыгрыша стала Валентина Сидорова, купившая квартиру в жилом комплексе «Еврокласс — 2».
Группа компаний «Зеленый сад» предложит обладателю приза на выбор
Кроме того, ГК «Зеленый сад» дает пятилетнюю гарантию на все работы и установленное в квартире оборудование.
Второй этап розыгрыша приза для всех, сделавших покупку жилья в ЖК «Еврокласс» в декабре, состоится 9 января 2020 года.
Напомним, Группа компаний «Зеленый сад» дарит каждому покупателю квартиры на выбор кладовку или отделку «White Box».
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