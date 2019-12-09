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Фото: УМВД по Рязанской области
Аварию с участием маршрутки из «Окской жемчужины» спровоцировала 19-летняя девушка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Авария
По предварительной версии, 19-летняя девушка на Volkswagen не пропустила «ГАЗель» и врезалась в нее.
В аварии пострадала 53-летняя пассажирка маршрутки, которая обращалась за помощью в больницу.
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