Ассоциация кинокритиков Лос-Анджелеса назвала фильм года

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Картина режиссера Пон Чжун Хо «Паразиты» стала лучшим фильмом 2019 года по версии Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса. Полный список победителей опубликовали на сайте объединения,
Эксперты отметили этот триллер также в категориях «Лучшая режиссерская работа» и «Роль второго плана». Во второй номинации предпочтение отдали актеру Сон Кан Хо. Сценарий картины и работа художника-постановщика получили второе место в рейтинге критиков.
Второе место после «Паразитов» в категории «Лучший фильм» досталось ленте «Ирландец» Мартина Скорсезе.
Лучшей картиной на иностранном языке назвали фильм «Боль и слава» Педро Альмодовара. Победителем в категории «Лучший актер» назвали Антонио Бандераса. В женской версии номинации предпочтение отдали Мэри Кей Плейс, принявшей участие в работе над кинолентой «Диана».
Лучшей актрисой второго плана критики признали Дженнифер Лопес, принявшую участие в съемках картины «Стриптизерши».
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