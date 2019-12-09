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17:20, 9 декабря 2019 65
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Ассоциация кинокритиков Лос-Анджелеса назвала фильм года

Ассоциация кинокритиков Лос-Анджелеса назвала фильм года

Картина режиссера Пон Чжун Хо «Паразиты» стала лучшим фильмом 2019 года по версии Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса. Полный список победителей опубликовали на сайте объединения, пишет РИА Новости.

Эксперты отметили этот триллер также в категориях «Лучшая режиссерская работа» и «Роль второго плана». Во второй номинации предпочтение отдали актеру Сон Кан Хо. Сценарий картины и работа художника-постановщика получили второе место в рейтинге критиков.

Второе место после «Паразитов» в категории «Лучший фильм» досталось ленте «Ирландец» Мартина Скорсезе.

Лучшей картиной на иностранном языке назвали фильм «Боль и слава» Педро Альмодовара. Победителем в категории «Лучший актер» назвали Антонио Бандераса. В женской версии номинации предпочтение отдали Мэри Кей Плейс, принявшей участие в работе над кинолентой «Диана».

Лучшей актрисой второго плана критики признали Дженнифер Лопес, принявшую участие в съемках картины «Стриптизерши».


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