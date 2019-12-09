18-летний воронежец вылетел в кювет на «Датсуне», погиб подросток

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18-летний воронежец вылетел в кювет на Datsun on-DO. В аварии погиб подросток,
ДТП произошло в воскресенье, 8 декабря, в 5:30 часов на седьмом километре дороги Эртиль-Ячейка-Битюг. По предварительным данным, 18-летний водитель не справился с управлением, машина съехала в кювет и перевернулась.
16-летний пассажир погиб на месте. Водителя и его 18-летнего пассажира госпитализировали.
Фото с сайта воронежского УМВД
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