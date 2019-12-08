В Роструде объяснили, кому положен дополнительный оплачиваемый отпуск

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В Роструде рассказали, кому положен дополнительный оплачиваемый отпуск. Об этом пишет «
У тех, для кого работодатель установил ненормированный рабочий день, отпуск должен увеличиваться не меньше чем на три дня, отметили в Роструде. Также такие сотрудники освобождаются от исполнения обязанностей в выходные и нерабочие праздничные дни на общих основаниях.
По статье 101 Трудового кодекса, ненормированный рабочий день подразумевает под собой такой режим работы, согласно которому работники могут привлекаться к выполнению обязанностей сверх установленного времени.
В Роструде отметили, что здесь ключевым словом является «эпизодически».
Если работников привлекают систематически, за это положена компенсация, добавили в сообщении.
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