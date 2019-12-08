В Никуличах благоустроили колодец отца Авеля

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Фото: Администрация Рязани
В субботу, 7 декабря, в Никуличах
В мероприятии приняли участие митрополит Рязанский и Михайловский Марк и глава администрации города Елена Сорокина.
Сорокина поблагодарила активистов ТОС, отметив, что колодец благоустроили с их помощью.
На открытии провели молебен и прошла презентация буклета о проекте и в память об отце Авеле.
Автором проекта стал комитет ТОС поселка Никуличи. Он получил поддержку и благословение со стороны Рязанской епархии. Проект посвящен памяти архимандрита Авеля (Македонова), уроженца поселка Никуличи, в дальнейшем — настоятеля Пощуповского Иоанно-Богословского монастыря.
Около колодца благоустроили территорию, его также очистили и организовали дренажную систему.
Ранее в Рязани установили памятную доску отца Авеля.
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