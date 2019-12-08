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10:50, 8 декабря 2019 434
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В Никуличах благоустроили колодец отца Авеля

В Никуличах благоустроили колодец отца Авеля

Фото: Администрация Рязани

В субботу, 7 декабря, в Никуличах открыли благоустроенный колодец отца Авеля. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

В мероприятии приняли участие митрополит Рязанский и Михайловский Марк и глава администрации города Елена Сорокина.

Сорокина поблагодарила активистов ТОС, отметив, что колодец благоустроили с их помощью.

На открытии провели молебен и прошла презентация буклета о проекте и в память об отце Авеле.

Автором проекта стал комитет ТОС поселка Никуличи. Он получил поддержку и благословение со стороны Рязанской епархии. Проект посвящен памяти архимандрита Авеля (Македонова), уроженца поселка Никуличи, в дальнейшем — настоятеля Пощуповского Иоанно-Богословского монастыря.

Около колодца благоустроили территорию, его также очистили и организовали дренажную систему.

Ранее в Рязани установили памятную доску отца Авеля.


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