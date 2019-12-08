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12:37, 8 декабря 2019 192
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В Госдуме предложили внести поправки в закон о домашнем насилии

В Госдуме предложили внести поправки в закон о домашнем насилии

Депутаты Госдумы предложили внести поправки в законопроект о домашнем насилии. Об этом сообщил РБК.

В поправках прописано расстояние в 50 метров, на которое виновнику насилия должно быть запрещено приближаться к жертве.

Отмечается, что закон должен распространяться не только на жертв насилия, но и на их иждивенцев, а также посторонних лиц. Авторы документа предположили, что виновник может нанести им вред и помешать законной деятельности.

Помимо этого предлагается отнести побои и причинение вреда к уголовной ответственности. Как считает адвокат Ольга Гнездилова, норма необходима, чтобы защитные предписания могли получить пострадавшие от побоев.

В документе предлагают заменить штраф за побои на год лишения свободы в качестве наказания за повторное нарушение предписания. Авторы считают, что штрафы могут только усугубить ситуацию, поскольку ударят по материальному благополучию семьи.

Также в качестве наказания предлагается ввести исправительные и обязательные работы.


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