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В 11 школах Рязани будут работать электронные проходные с фиксацией времени. Об этом сообщила ГТРК «
Сервис позволить проконтролировать, сколько детей присутствуют на уроках: посещаемость будет отображаться в приложении в режиме онлайн.
Вход в школы будет происходить по специальным картам. Если ребенок потеряет карту, посещаемость отметит дежурный администратор.
«Электронные проходные сегодня работают в семи школах города, в ближайшее время их установят ещё в четырех учебных заведениях», — отметили в сообщении.
Ранее сообщалось, что электронные проходные
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