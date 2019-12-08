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12:05, 8 декабря 2019 322
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В 11 школах Рязани будут работать электронные проходные с фиксацией времени 3

В 11 школах Рязани будут работать электронные проходные с фиксацией времени

В 11 школах Рязани будут работать электронные проходные с фиксацией времени. Об этом сообщила ГТРК «Ока».

Сервис позволить проконтролировать, сколько детей присутствуют на уроках: посещаемость будет отображаться в приложении в режиме онлайн.

Вход в школы будет происходить по специальным картам. Если ребенок потеряет карту, посещаемость отметит дежурный администратор.

«Электронные проходные сегодня работают в семи школах города, в ближайшее время их установят ещё в четырех учебных заведениях», — отметили в сообщении.

Ранее сообщалось, что электронные проходные планируется установить в школах №№3, 51, 35 и 69.


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