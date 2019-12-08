Названы самые популярные марки автомобилей в России

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Специалисты составили рейтинг продаж легковых и малотоннажных грузовых автомобилей в России по итогам прошедшего месяца. Список машин
В сообщении отметили, что в ноябре продажи «легковушек» и LCV составили 156 848 единиц, что на 6,4% меньше, чем в ноябре 2018 года.
На первом месте в рейтинге оказались автомобили Lada, продажи которых составили 31 217 единиц (19,9% на рынке), на второе место попала Kia с результатом 19 612 машин (12,5%), на третье — Hyundai c показателем 16 314 единиц (10,4%).
В пятерку попали Renault (12 833) и Volkswagen (9 160).
В топ-10 также оказались Skoda (9 050 единиц), Toyota (8 806 единиц), GAZ (6 309 единиц), Nissan (5 113 единицы) и Mitsubishi (4 124 единицы).
Среди моделей первое место заняла Lada Granta (12 574). Далее идут Lada Vesta (8 703), Kia Rio (7 733), Hyundai Сreta (7 273), Volkswagen Polo (4 681).
Из 20 моделей-лидеров только у шести зафиксировали рост продаж в ноябре, при этом наибольший — у Skoda Octavia (+43,2%). У остальных 14 моделей произошло падение в продажах: от -0,1% (Lada Largus) до -30,2% (Renault Sandero).
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