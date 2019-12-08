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К концу следующей недели в Рязанскую область придет похолодание. Об этом сообщил
В ночь на понедельник, 9 декабря, ожидается до -1 градуса. Днем +2 градуса, возможен мокрый снег.
Ночью во вторник синоптики пообещали до +1 градуса, днем +2 градуса.
В ночь на 11 декабря температура не опустится ниже 0 градусов, днем будет до +2 градусов, мокрый снег.
В ночь на четверг, 12 декабря, похолодает до -5 градусов. Днем ожидается до -1 градуса, солнечная погода.
Ночью в пятницу температура опустится до -7 градусов, днем -4 градуса.
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В магазинах уже начали продавать искусственные елки.