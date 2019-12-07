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Власти Новосибирска расселят 12 тысяч человек в 2020 году,
Так, из 66 аварийных домов расселят почти двенадцать тысяч человек. По словам министра ЖКХ и энергетики Новосибирска Дениса Архипова, на эти цели выделят 532,7 миллиона рублей.
В общей сложности аварийными признаны 170 тысяч квадратных метров жилья.
На данный момент в новые дома уже переехали 136 человек. До конца года по различным программам запланирован переезд еще 1100 граждан
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