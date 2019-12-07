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8:56, 7 декабря 2019 186
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В Рязанской области мужчину, 20 раз лишенного «прав», вновь поймали за рулем

В Рязанской области мужчину, 20 раз лишенного «прав», вновь поймали за рулем

Фото: Pixabay.com

В Шацком районе задержали тамбовчанина, который 20 раз лишался «прав». Его вновь поймали за рулем, сообщает пресс-служба районного суда.

Инцидент произошел 11 ноября 2019 года на 352-м километре автодороги М5 «Урал». Мужчина, которого уже лишали «прав», вновь оказался за рулем автомобиля. Также установлено, что нарушителя за 2019 год 20 раз лишали «прав». Его задержали.

В судебном заседании он признал себя виновным. Мужчине назначили наказание в виде административного ареста на срок 12 суток.

Постановление вступило в законную силу.


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