В Рязанской области мужчину, 20 раз лишенного «прав», вновь поймали за рулем

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Фото: Pixabay.com
В Шацком районе задержали тамбовчанина, который 20 раз лишался «прав». Его вновь поймали за рулем,
Инцидент произошел 11 ноября 2019 года на 352-м километре автодороги М5 «Урал». Мужчина, которого уже лишали «прав», вновь оказался за рулем автомобиля. Также установлено, что нарушителя за 2019 год 20 раз лишали «прав». Его задержали.
В судебном заседании он признал себя виновным. Мужчине назначили наказание в виде административного ареста на срок 12 суток.
Постановление вступило в законную силу.
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