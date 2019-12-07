В Рязани полицейская машина припарковалась на автобусной остановке под запрещающим знаком

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В Рязани полицейская машина припарковалась на остановке под запрещающим знаком, соответствующая фотография появилась в группе «
На снимках видно, как автомобиль припарковался прямо под знаком «Остановка общественного транспорта».
«Разве полицейскому автомобилю можно нарушать ПДД? У нас двойные стандарты? Автомобиль простого работяги эвакуируют (оштрафуют), а представителям власти можно», — отметили комментаторы.
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В магазинах уже начали продавать искусственные елки.