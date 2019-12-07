«В ногу со временем». Прио-Внешторгбанк отметил юбилей

Прио-Внешторгбанк отметил день рождения. В четверг, 6 декабря, первому коммерческому банку Рязанской области исполнилось 30 лет.

В праздничный день здание украсили воздушными шарами, а для посетителей на первом этаже организовали фотозону. Одна из клиенток Прио-Внешторгбанка, Оксана, рассказала, что выбирает этот банк из-за удобства.

«Всегда слышала хорошие отзывы о банке. Сейчас здесь постоянно оплачиваю свое обучение и обучение дочери. Тут всегда вежливые и приветливые сотрудники, которые успешно справляются со своей работой. А самое главное, что я уверена в банке», — поделилась посетительница.

Председатель правления Прио-Внешторгбанка Роман Ганишин отметил, что клиенты всегда ценят надежность и удобство в работе с банком.

«За каждый из этих параметров нам не стыдно. За свою 30-летнюю историю банк ни разу не нарушил принятых на себя обязательств, именно поэтому мы обладаем безупречной репутацией. И наши клиенты знают и ценят это, поэтому доверяют нам свои сбережения и свой бизнес», — заявил он.

Председатель правления Прио-Внешторгбанка Роман Ганишин отметил, что клиенты всегда ценят надежность и удобство в работе с банком

По словам Ганишина, важное преимущество регионального банка в том, что он «находится ближе к клиентам». «Мы всегда готовы выслушать и подстроить свою работу под их потребности. В сравнении с крупными банками, мы готовы предлагать индивидуальный подход каждому клиенту. У нас есть возможность переговорить с первыми лицами банка и получить соответствующие гарантии», — подчеркнул Ганишин.

В беседе с журналистами председатель правления Прио-Внешторгбанка поделился планами на будущее. «Наш основной приоритет — развитие. Мы планируем наращивать бизнеса за пределами рязанского региона, и у нас уже есть положительный опыт в Воронеже, где наши компетенция и подходы в работе оказались востребованы клиентами», — сказал собеседник.

Он также напомнил, что банк имеет успешно работающие представительства в Москве и Подмосковье. «У нас есть все предпосылки транслировать этот положительный опыт в другие крупные города, а также наращивать уже имеющийся бизнес», — поделился Ганишин.

Кроме того, он рассказал, что в ближайшем будущем Прио-Внешторгбанк намерен продолжать проект торгового эквайринга и обновить программный комплекс, связанный с обслуживанием карт для физических и юридических лиц, что позволит повысить удобство работы с банком, а также расширить продуктовую линейку и функциональность дистанционных сервисов.