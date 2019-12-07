В Москве пьяный водитель насмерть сбил троих пешеходов

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Легковой автомобиль Mazda врезался в вестибюль станции «Окружная» МЦК на севере Москвы, погибли три пешехода, передает
Авария произошла в субботу, 7 декабря, в районе дома № 31 на Локомотивном проезде. Водитель и пассажир получили травмы, три пешехода погибли на месте.
По предварительным данным, машина ехала на большой скорости, водитель не справился с управлением, в результате машина вылетела на тротуар. Также известно, что водитель был пьян.
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