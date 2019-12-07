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Рязанца осудили за организацию незаконной миграции, сообщили на сайте Скопинского райсуда.
Установлено, что в августе 2019 граждане Республики Таджикистан обратились к рязанцу с просьбой фиктивно поставить их на учет. Мужчина согласился и помог иностранцам за денежное вознаграждение.
Таким образом рязанец нарушил закон по части 1 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции, то есть организация незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации).
Теперь ему грозит два года лишения свободы.
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