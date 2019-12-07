Разваливающийся в центре Рязани забор закрыли баннерами «Новогодней столицы»

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На Лыбедском бульваре около рязанского цирка смонтировали баннер с символикой «Новогодней столицы», соответствующий пост разместили в группе «
Плакат прикрыл разрушенный каменный забор.
«Почему бы не сделать один раз нормально? Какой же колхоз», — написали комментаторы.
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В магазинах уже начали продавать искусственные елки.