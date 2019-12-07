Прио-Внешторгбанк получил правительственные награды в день 30-летия

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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Работники Прио-Внешторгбанка получили награды от областного правительства, администрации Рязани, областной и городской думы в день своего 30-летия. Торжественная церемония прошла в пятницу, 6 декабря.
Председатель правления Прио-Внешторгбанка Роман Ганишин, поздравил сотрудников с юбилеем и поблагодарил за профессионализм.
«За 30 лет работы банк показал неплохие результаты, которые выражаются в надежности и устойчивости банка, лояльности и благодарности клиентов, а также семейной атмосфере коллектива. Результаты нашего банка — личные достижения каждого из вас. Наш банк это люди, которые работают для людей», — подчеркнул Ганишин.
Зампред областного правительства Светлана Горячкина от имени губернатора поздравила банк с 30-летием и пожелала процветания
Зампред областного правительства Светлана Горячкина от имени губернатора поздравила банк с 30-летием и пожелала процветания. Она отметила, что каждый пятый житель области пользуется услугами банка, а каждый третий бизнесмен — доверяет банку свои финансовые активы.
«Прио-Внешторгбанк — одно из самых надежных финансовых учреждений нашего региона. Ваш банк успел заслужить доверие рязанцев, а кроме того, ваш коллектив стал надежным партнером для рязанского населения и предприятий», — подчеркнула Горячкина.
Она особо отметила деятельность Прио-Внешторгбанка, связанную с благотворительностью, а также работу по повышению финансовой грамотности населения. Один из награждаемых — заместитель председателя правления Прио-Внешторгбанка Александр Дронов — работает в банке уже 13 лет. Он принимал участие в открытии офиса в Воронеже.
«За два с половиной года банк в Воронеже удалось вывести на самоокупаемость. Его клиентами стали более 400 юрлиц и предпринимателей. Мы предоставили более миллиарда кредитных средств воронежскому бизнесу и стали полноправным членом бизнес-сообщества», — поделился собеседник. Сейчас Александр Дронов занимается развитием кредитной политики банка. В частности, разработкой кредитных продуктов и технологий. «Очень приятно получить губернаторскую награду. Будем стараться на благо банка и родного края», — заключил Дронов.
© RZN.info
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