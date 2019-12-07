Рязанская полиция не станет наказывать водителя, внедорожник которого въехал в «Пятерочку»

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Полиция не станет наказывать водителя, внедорожник которого въехал в «Пятерочку» в Новомичуринске, об этом
В пронском отделе ГИБДД отметили, что «водитель ни в чем не виноват». Как рассказала директор магазина Елена Чернышова, поврежденную дверь отремонтировали сразу же. Сумму ущерба сотрудники супермаркета назвать отказались.
Напомним, авария
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.