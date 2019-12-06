Жительница Воронежа погасила долг после того ареста автомобиля

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33-летняя жительница Воронежа погасила долг в размере 115 тысяч рублей после ареста у нее автомобиля Audi A4. Об этом сообщил
В отношении должницы возбудили исполнительное производство из-за крупного долга. Органы ГИБДД установили, что у женщины есть в наличии Audi A4 2002 года выпуска.
Приставы арестовали у нее автомобиль. В тот же день женщина погасила долг.
Автомобиль вернули должнице.
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