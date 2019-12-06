Завершилось расследование убийства охотника в Спасском районе

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Завершилось расследование уголовного дела о смерти 51-летнего жителя поселка Лесхоз Спасского района. Его застрелили на охоте 3 ноября, сообщил
Известно, что погибший был загонщиком и не надел сигнальный жилет. Один из охотников, приехавший из Московской области, заметил среди деревьев движение и выстрелил. Оказалось, что он попал в человека.
От полученной травмы пострадавший
Материалы передали в суд.
Фото сайта СУ СКР
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.