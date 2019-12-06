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9:07, 6 декабря 2019 316
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Виновник лесного пожара в Чучковском районе добровольно выплатил 125 тысяч ущерба

Виновник лесного пожара в Чучковском районе добровольно выплатил 125 тысяч ущерба

Виновник лесного пожара в Чучковском районе добровольно выплатил 125 тысяч 928 рублей ущерба, сообщили на сайте минприроды.

Известно, что лес загорелся 29 сентября. Площадь пожара составила 2,4 гектара. Позже выяснилось, что его причиной стало сжигание порубочных остатков.

В отношении виновника возбудили уголовное дело по части 2 статьи 261 УК РФ рублей. Он не дождался решения суда и полностью возместил ущерб в добровольном порядке.


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