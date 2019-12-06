Виновник лесного пожара в Чучковском районе добровольно выплатил 125 тысяч ущерба

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Виновник лесного пожара в Чучковском районе добровольно выплатил 125 тысяч 928 рублей ущерба, сообщили на
Известно, что лес
В отношении виновника возбудили уголовное дело по части 2 статьи 261 УК РФ рублей. Он не дождался решения суда и полностью возместил ущерб в добровольном порядке.
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