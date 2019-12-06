Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:04, 6 декабря 2019 100
 0    0

В Воронеже пропал 29-летний мужчина

В Воронеже пропал 29-летний мужчина

В Воронеже ищут 29-летнего Андрея Геннадьевича Харланова. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Мужчина зарегистрирован в Воронеже по улице Маршала Одинцова.

26 февраля 2019 года мужчина перестал выходить на связь с родственниками, его не нашли до сих пор.

Его приметы: на вид 25-30 лет, худощавого телосложения, рост 175-180 см, волосы длинные темно-русые, глаза карие.

Особые приметы: шрам на правой брови.

Был одет: шапка серого цвета, куртка осенняя темно-зеленого цвета, джинсы темного цвета, вязанный шерстяной свитер с высоким воротником, ботинки темно-коричневого цвета.

Всех, кому известно о молодом человеке, попросили позвонить по телефонам: 8 (473) 269-69-50, 8 (473) 251-12-14 или 02.

«Конфиденциальность гарантирована», — отметили в полиции.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
2 дня назад
Отвечает прокуратура. Могут ли сотрудники кинотеатра спрашивать у зрителей паспорт?

Отвечает прокуратура. Могут ли сотрудники кинотеатра спрашивать у зрителей паспорт?

Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:35, 2 декабря 2019 3 344
Столичный орнитолог назвал причину массовой гибели птиц в Рязани 7
20:42, 24 ноября 2019 2 970
Дочь подозреваемого в заказном убийстве рязанского бизнесмена Громова опровергла информацию о произошедшем
10:51, 4 декабря 2019 1 683
В Приокском зафиксировали превышение уровня фенола в воздухе 6
14:53, 3 декабря 2019 1 544
В Рязани откроют 36 катков 1
9:59, 25 ноября 2019 1 169
В Рязань приедет Дед Мороз из Великого Устюга
Все новости
Голосования

Что бы вы хотели увидеть в Рязани к празднованию «Новогодней столицы»?

Окончание опроса: 9.12.2019
Архив голосований
Форум