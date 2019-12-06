В Воронеже пропал 29-летний мужчина

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В Воронеже ищут 29-летнего Андрея Геннадьевича Харланова. Об этом сообщила
Мужчина зарегистрирован в Воронеже по улице Маршала Одинцова.
26 февраля 2019 года мужчина перестал выходить на связь с родственниками, его не нашли до сих пор.
Его приметы: на вид 25-30 лет, худощавого телосложения, рост 175-180 см, волосы длинные темно-русые, глаза карие.
Особые приметы: шрам на правой брови.
Был одет: шапка серого цвета, куртка осенняя темно-зеленого цвета, джинсы темного цвета, вязанный шерстяной свитер с высоким воротником, ботинки темно-коричневого цвета.
Всех, кому известно о молодом человеке, попросили позвонить по телефонам:
«Конфиденциальность гарантирована», — отметили в полиции.
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