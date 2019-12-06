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В Воронеже из-за нарушений закрыли кафе «Старый Баку», сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Дело об административном правонарушении возбудили после жалоб местных жителей. Найденные нарушения угрожали жизни и здоровью посетителей. Заведение закрыли на 60 суток.
Также на предпринимателя возбудили уголовное дело из-за более 20 нарушений техники пожарной безопасности.
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.