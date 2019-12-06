В субботу в Рязанской области ожидается до +3 градусов

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В субботу, 7 декабря, в Рязанской области ожидается до +3 градусов. Прогноз погоды опубликовали на
По данным синоптиков, будет облачно, преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица.
Ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью -4, +1 градус, днем -2, +3 градуса.
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.