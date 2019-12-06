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10:22, 6 декабря 2019 426
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В Старожиловском районе «Киа» вылетала в кювет

В Старожиловском районе «Киа» вылетала в кювет

Фото: УМВД по Рязанской области

В четверг, 5 декабря, в Старожиловском районе произошло ДТП. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Примерно в 11:00 на 8 километре дороги «Соболево — Столпцы — Шелковая — Перевлес» Kia Rio вылетела в кювет. По предварительной информации, 52-летний водитель из Москвы не учел погодные и дорожные условия и не справился с управлением.

В результате травмы получила 43-летняя пассажирка, ее госпитализировали.


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