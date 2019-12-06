В Старожиловском районе «Киа» вылетала в кювет

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Фото: УМВД по Рязанской области
В четверг, 5 декабря, в Старожиловском районе произошло ДТП. Об этом сообщила
Примерно в 11:00 на 8 километре дороги «Соболево — Столпцы — Шелковая — Перевлес» Kia Rio вылетела в кювет. По предварительной информации, 52-летний водитель из Москвы не учел погодные и дорожные условия и не справился с управлением.
В результате травмы получила 43-летняя пассажирка, ее госпитализировали.
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