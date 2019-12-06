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14:48, 6 декабря 2019 374
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В Рязанской области продавали апельсины с личинками

В Рязанской области продавали апельсины с личинками

В Рязанской области продавали апельсины с личинками средиземноморской плодовой мухи. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Всего за этот год в области 71 раз нашли карантинную продукцию в грузах общим количеством 24 штуки, 4 055,57 тонны, 1131,5863 гектара.

Среди них в 49 случаях нашли семена повилики в партиях семян рапса общим объемом 3730,57 тонны. Отмечается, что на килограмм приходилось 10-20 семян. Продукцию производили в Рязанской области.

Также специалисты нашли личинки средиземноморской плодовой мухи в партии апельсинов 0,001 тонны. Продукцию привезли из Турции.

Два раза в партии хризантем нашли Калифорнийский (западный цветочный) трипс в количестве четырех имаго.

13 раз в кукурузе общим количеством 325 тонн нашли семена амброзии полыннолистной (1-2 штуки на килограмм). Продукция привезена из Ростовской области.

Три раза на территории деревообрабатывающих предприятий общей площадью 95,4985 гектара нашли усачей рода Моногамус.

Также три раза на землях сельскохозяйственного назначения на площади 1036,09 гектара нашли вегетирующую повилику.

Зараженную продукцию не допустили к поставкам на экспорт. Часть направили на предприятия, которые включили в реестр подкарантинных объектов.

Цветы сожгли на полигоне, чтобы вредных организмы не распространились в сельском хозяйстве.


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