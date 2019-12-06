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В Рязанской области появится реестр пчеловодов, об этом сообщили на
Ведомство планирует создать реестр владелцев пасек, дейтсвующих на территории региона. Цель — предотвратить случаи гибели пчел из-за обработки полей сельхозпроизводителями, как это произошло в этом году.
Также сообщается, что в реестре будут указываться наименование пасеки или фамилия, имя, отчество пчеловода, адрес пасеки и контактные данные.
Напомним, ранее пасечники жаловались на массовую гибель пчел в
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.