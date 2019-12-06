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11:39, 6 декабря 2019 169
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В Рязанской области появится реестр пчеловодов

В Рязанской области появится реестр пчеловодов

В Рязанской области появится реестр пчеловодов, об этом сообщили на сайте регионального минсельхоза.

Ведомство планирует создать реестр владелцев пасек, дейтсвующих на территории региона. Цель — предотвратить случаи гибели пчел из-за обработки полей сельхозпроизводителями, как это произошло в этом году.

Также сообщается, что в реестре будут указываться наименование пасеки или фамилия, имя, отчество пчеловода, адрес пасеки и контактные данные.

Напомним, ранее пасечники жаловались на массовую гибель пчел в Пронском, Милославском и Рязанском районах. В региональном Россельхознадзоре RZN.info рассказали, что ведомство ведет проверку по всем поступившим обращениям рязанцев.


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