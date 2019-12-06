В Рязани откроется «Новогодний дом»

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В Рязани откроется визит-центр «Новогодний дом». Об этом сообщило
Центр начнет работать 7 декабря на Лыбедском бульваре в комплексе «Былина».
Откроют его два Деда Мороза — первый волшебник страны из Великого Устюга и Властелин холода из Якутии — Чысхаан.
Рязанцев пригласили на встречу с гостями «Новогодней столицы» в 12:00.
В новогодние праздники в визит-центре будет работать всероссийская ярмарка народных промыслов и ремесел, где можно будет купить различные сувениры и подарки, сделанные мастерами Рязанской, Тульской, Тамбовской, Липецкой, Владимирской, Омской и других областей.
В течение месяца в центре будут проходить ремесленные мастер-классы, на которых можно будет изготовить новогодний сувенир своими руками.
Также в «Новогоднем доме» будет работать дополнительный офис туристского информационного центра.
Ежедневно в визит-центре будут проходить вечерние концерты, в будние дни в 17:00 там будут устраивать интерактивные программы с героями «Новогодней столицы» — Рязанским косопузом, Авдотьей Рязаночкой, Забавой Путятишной и Евпатием.
Записаться на участие в программах можно по телефону
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