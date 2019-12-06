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11:36, 6 декабря 2019 224
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В Рязани откроется «Новогодний дом»

В Рязани откроется «Новогодний дом»

В Рязани откроется визит-центр «Новогодний дом». Об этом сообщило минкультуры Рязанской области.

Центр начнет работать 7 декабря на Лыбедском бульваре в комплексе «Былина».

Откроют его два Деда Мороза — первый волшебник страны из Великого Устюга и Властелин холода из Якутии — Чысхаан.

Рязанцев пригласили на встречу с гостями «Новогодней столицы» в 12:00.

В новогодние праздники в визит-центре будет работать всероссийская ярмарка народных промыслов и ремесел, где можно будет купить различные сувениры и подарки, сделанные мастерами Рязанской, Тульской, Тамбовской, Липецкой, Владимирской, Омской и других областей.

В течение месяца в центре будут проходить ремесленные мастер-классы, на которых можно будет изготовить новогодний сувенир своими руками.

Также в «Новогоднем доме» будет работать дополнительный офис туристского информационного центра.

Ежедневно в визит-центре будут проходить вечерние концерты, в будние дни в 17:00 там будут устраивать интерактивные программы с героями «Новогодней столицы» — Рязанским косопузом, Авдотьей Рязаночкой, Забавой Путятишной и Евпатием.

Записаться на участие в программах можно по телефону +7 (910) 560-09-08.


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