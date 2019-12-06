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17:18, 6 декабря 2019 124
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В Ростуризме рассказали, куда поехать на Новый год

В Ростуризме рассказали, куда поехать на Новый год

Фото: Pixabay.com

В Ростуризме рассказали о туристических направлениях в России, где можно интересно отпраздновать Новый год, пишет РИА Новости.

В список регионов, куда можно отправиться на новогодние праздники, вошли Москва, Петербург, Ленобласть, Карелия и Крым.

В Северной столице гости города смогут увидеть международный забег Дедов Морозов, а в российской столице — покататься на самом большом в Европе катке с искусственным покрытием (более 20 тысяч квадратных метров).

В Карелии можно покататься на собачьей или оленьей упряжке, пройтись на снегоходах по снежному полю и отправиться на подледную рыбалку. С детьми стоит посетить подворье Талви Укко — резиденцию карельского Деда Мороза.

Новый год также можно отпраздновать в Крыму, где зимняя температура составляет 10-15 градусов тепла. Кроме того, на Новый год можно отправиться в туры по Золотому кольцу. В Мурманске, Кандалакше и на Ямале во время новогодних каникул можно увидеть уникальное природное явление — северное сияние.


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