В Ростуризме рассказали, куда поехать на Новый год

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Фото: Pixabay.com
В Ростуризме рассказали о туристических направлениях в России, где можно интересно отпраздновать Новый год,
В список регионов, куда можно отправиться на новогодние праздники, вошли Москва, Петербург, Ленобласть, Карелия и Крым.
В Северной столице гости города смогут увидеть международный забег Дедов Морозов, а в российской столице — покататься на самом большом в Европе катке с искусственным покрытием (более 20 тысяч квадратных метров).
В Карелии можно покататься на собачьей или оленьей упряжке, пройтись на снегоходах по снежному полю и отправиться на подледную рыбалку. С детьми стоит посетить подворье Талви Укко — резиденцию карельского Деда Мороза.
Новый год также можно отпраздновать в Крыму, где зимняя температура составляет 10-15 градусов тепла. Кроме того, на Новый год можно отправиться в туры по Золотому кольцу. В Мурманске, Кандалакше и на Ямале во время новогодних каникул можно увидеть уникальное природное явление — северное сияние.
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