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15:39, 6 декабря 2019 185
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В Путятинском районе пьяный мужчина чуть не задушил бывшую жену за отказ видеться с ребенком

В Путятинском районе пьяный мужчина чуть не задушил бывшую жену за отказ видеться с ребенком

В селе Воршево Путятинского района утихомирили мужчину, который чуть не задушил бывшую жену. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В местный отдел полиции сообщили о семейном конфликте. Оперативники выехали на место происшествия и установили, что 33-летний мужчина пришел домой к бывшей жене, с которой у них общий ребенок.

Мужчина был пьян и женщина отказала ему видеться с ребенком в таком состоянии. Между бывшими супругами начался конфликт, отец ребенка схватил потерпевшую за шею и стал душить.

Родственники оттащили агрессивного гостя и сообщили о случившемся в полицию.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством»), по которой предусмотрено до двух лет принудительных работ, либо — лишение свободы на срок до двух лет.


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