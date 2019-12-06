В ночь на субботу около ТРЦ «М5молл» ограничат движение

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В ночь на субботу 7 декабря ограничат движение около ТРЦ «М5молл». Об этом
Движение перекроют из-за монтажа рекламной конструкции с 24:00 до 06:00 по правой полосе в направлении к центру в районе путепровода у ТРЦ «М5 Молл» на Московском шоссе.
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.