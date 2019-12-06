Во вторник, 10 декабря, в « Мармакс » впервые пройдет день специальных предложений на квартиры. Встреча состоится с 9:00 до 18:00 в офисе паркового квартала «Голландия» на Касимовском шоссе.

В этот день рязанцы смогут получить максимально выгодные условия на покупку квартиры.

«Мы сформировали несколько привлекательных предложений для тех, кто давно мечтает „Жить в стиле Мармакс“ и просто для тех, кто давно мечтал о собственной комфортной квартире», — отметили в компании.

Руководитель отдела продаж Русакова Валерия и руководитель отдела маркетинга Денисов Константин расскажут о преимуществах комплекса, технологиях строительства, материалах и инфраструктуре комплекса.

Рязанцы смогут забронировать понравившуюся квартиру по специальным ценам, получить консультацию от руководителя продаж «Мармакс», а также воспользоваться услугами персонального менеджера, который всегда будет на связи, чтобы ответить на возникающие вопросы.

В офисе продаж паркового квартала «Голландия» также можно наблюдать за ходом строительства объекта через большое панорамное окно.

«В этот день вас ждут приятные и вкусные сюрпризы, — анонсировали в компании. — Посетите офис продаж на Касимовском шоссе 10 декабря, чтобы осуществить ваши мечты о новой квартире».

Подробнее о мероприятии можно узнать по телефону 500-005.