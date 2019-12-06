В «Мармакс» впервые пройдет день специальных предложений на квартиры

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Во вторник, 10 декабря, в «
В этот день рязанцы смогут получить максимально выгодные условия на покупку квартиры.
«Мы сформировали несколько привлекательных предложений для тех, кто давно мечтает „Жить в стиле Мармакс“ и просто для тех, кто давно мечтал о собственной комфортной квартире», — отметили в компании.
Руководитель отдела продаж Русакова Валерия и руководитель отдела маркетинга Денисов Константин расскажут о преимуществах комплекса, технологиях строительства, материалах и инфраструктуре комплекса.
Рязанцы смогут забронировать понравившуюся квартиру по специальным ценам, получить консультацию от руководителя продаж «Мармакс», а также воспользоваться услугами персонального менеджера, который всегда будет на связи, чтобы ответить на возникающие вопросы.
В офисе продаж
«В этот день вас ждут приятные и вкусные сюрпризы, — анонсировали в компании. — Посетите офис продаж на Касимовском шоссе 10 декабря, чтобы осуществить ваши мечты о новой квартире».
Подробнее о мероприятии можно узнать по телефону 500-005.
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.