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В Лесопарке организуют дополнительную парковку для посетителей «Новогодней деревни». Об этом
Гости смогут припарковать машины на стоянке со стороны около улицы Свободы и Окского проезда.
В качестве стоянки можно будет использовать территорию со стороны Речников, дорогу в самом Лесопарке между первым и вторым разворотными кругами и площадку у пристани.
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