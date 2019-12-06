В центре Воронежа построят подстанцию скорой помощи

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В Воронеже на улице Бурденко построят подстанцию скорой помощи, пишет «Комсомольская правда».
Строительство станции начнется в 2020—2021 году. Проект включает в себя трехэтажное здание подстанции с единой диспетчерской службой и гаражом на 15 автомобилей, парковкой на 33 автомобиля, площадкой для отдыха персонала и установки рамп для хранения кислородных баллонов.
Стоимость строительства здания оценили в 309,7 млн рублей.
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В магазинах уже начали продавать искусственные елки.