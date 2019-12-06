Студента и блогера Егора Жукова осудили за «призывы к эстремизму»

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Студента четвертого курса НИУ ВШЭ и видеоблогера Егора Жукова осудили за «призывы к эстремизму». Обвинительный приговор ему вынесли в пятницу, 6 декабря, передает
В начале августа Жукова обвинили в участии в беспорядках 27 июля в Москве и арестовали. Позже преследование по этому делу прекратили, но предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму в нескольких роликах на его YouTube-канале. Суд выпустил студента из СИЗО и отправил под домашний арест.
В сентябре Росфинмониторинг внес Жукова в перечень экстремистов и террористов.
Прокурор требовал четыре года колонии общего режима для обвиняемого. Суд признал блогера «виновным в призывах к экстремизму», которые нашла лингвистическая экспертиза в его роликах.
Жукова приговорили к трем годам условного заключения и лишили права заниматься деятельностью с использованием интернета на два года.
На заседание присутствовали родители Жукова и рэпер Оксимирон.
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