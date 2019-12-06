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Синоптики рассказали, какая погода ждет воронежцев в выходные. Об этом
В пятницу, 6 декабря, переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 8-13 м/сек. Температура — до +2 градусов.
В субботу, 7 декабря, похолодает до -2 градусов, а в воскресенье в Воронеже обещают небольшой дождь.
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.