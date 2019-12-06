Синоптики рассказали, какая погода ждет рязанцев в декабре

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Фото: Pixabay.com
Гидрометцентр
«Нормальная среднесуточная температура для Рязани в последний месяц года — минус 7,2 градуса», — пояснил начальник Рязанского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Алексей Крутовский.
Осадков выпадет 80% от нормы.
Кроме того, в ближайшие дни в Рязанской области ожидаются небольшой минус в ночные и утренние часы, что может привести к образованию гололеда.
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