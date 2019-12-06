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10:03, 6 декабря 2019 509
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Синоптики рассказали, какая погода ждет рязанцев в декабре

Синоптики рассказали, какая погода ждет рязанцев в декабре

Фото: Pixabay.com

Гидрометцентр опубликовал прогноз погоды в Рязанской области на начало декабря. По данным синоптиков, среднесуточная температура воздуха в Рязани в декабре будет на один градус выше нормы.

«Нормальная среднесуточная температура для Рязани в последний месяц года — минус 7,2 градуса», — пояснил начальник Рязанского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Алексей Крутовский.

Осадков выпадет 80% от нормы.

Кроме того, в ближайшие дни в Рязанской области ожидаются небольшой минус в ночные и утренние часы, что может привести к образованию гололеда.


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