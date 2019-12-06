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12:42, 6 декабря 2019 710
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Рязанских водителей предупредили о скрытом патрулировании на дорогах

Рязанских водителей предупредили о скрытом патрулировании на дорогах

Рязанских водителей предупредили о скрытом патрулировании на дорогах. Информацию опубликовали на сайте регионального УМВД.

Сотрудники ДПС работают на федеральных трассах, проходящих по территории региона. Они фиксируют нарушения ПДД.


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