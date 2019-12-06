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Рязанских водителей предупредили о скрытом патрулировании на дорогах. Информацию опубликовали на
Сотрудники ДПС работают на федеральных трассах, проходящих по территории региона. Они фиксируют нарушения ПДД.
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В магазинах уже начали продавать искусственные елки.