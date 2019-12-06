Рязанские приставы выдворили из страны еще двоих иностранцев

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В пятницу, 6 декабря, рязанские приставы выдворили из страны двоих граждан Узбекистана, которые проживали здесь незаконно. Об этом сообщила
Билеты Домодедово (Россия) — Фергана (Узбекистан) купили за государственный счет.
Иностранцы, отправленные на родину, не смогут попасть в России ближайшие пять лет.
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.