Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:37, 6 декабря 2019 408
 0    0

Рязанские антимонопольщики посчитали незаконной установку электросчетчиков на фасадах домов и столбах

Рязанские антимонопольщики посчитали незаконной установку электросчетчиков на фасадах домов и столбах

Рязанские антимонопольщики посчитали незаконной установку электросчетчиков на фасадах домов и столбах. Об этом рассказал руководитель рязанского управления федеральной антимонопольной службы Юрий Гребнев, пишут «Рязанские ведомости».

Он пояснил, что перестановка счетчиков или изначальная их установка снаружи «является злоупотреблением монопольным положением», которое используют энергетики.

Отмечается, что это делается, чтобы потребители электричества больше платили за содержание утепленных боксов для приборов и несли ответственность за их сохранность.

Рязанское управление ФАС обратилось в Арбитражный суд, который вынесет свое заключение.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 неделя назад
Как выбрать искусственную елку?

Как выбрать искусственную елку?

В магазинах уже начали продавать искусственные елки.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:35, 2 декабря 2019 3 344
Столичный орнитолог назвал причину массовой гибели птиц в Рязани 7
20:42, 24 ноября 2019 2 970
Дочь подозреваемого в заказном убийстве рязанского бизнесмена Громова опровергла информацию о произошедшем
10:51, 4 декабря 2019 1 683
В Приокском зафиксировали превышение уровня фенола в воздухе 6
14:53, 3 декабря 2019 1 544
В Рязани откроют 36 катков 1
9:59, 25 ноября 2019 1 169
В Рязань приедет Дед Мороз из Великого Устюга
Все новости
Голосования

Что бы вы хотели увидеть в Рязани к празднованию «Новогодней столицы»?

Окончание опроса: 9.12.2019
Архив голосований
Форум