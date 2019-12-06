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Рязанские антимонопольщики посчитали незаконной установку электросчетчиков на фасадах домов и столбах. Об этом рассказал руководитель рязанского управления федеральной антимонопольной службы Юрий Гребнев, пишут «
Он пояснил, что перестановка счетчиков или изначальная их установка снаружи «является злоупотреблением монопольным положением», которое используют энергетики.
Отмечается, что это делается, чтобы потребители электричества больше платили за содержание утепленных боксов для приборов и несли ответственность за их сохранность.
Рязанское управление ФАС обратилось в Арбитражный суд, который вынесет свое заключение.
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