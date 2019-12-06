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13:07, 6 декабря 2019 663
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Рязанка пожаловалась на условия в роддоме №4

Рязанка пожаловалась на условия в роддоме №4

Рязанка пожаловалась на условия в роддоме №4. Соответствующий пост опубликован «ВКонтакте».

Женщина перечислила несколько пунктов.

Она рассказала, что ей сделали обезболивающий укол.

«Обезболивающий» укол новокаин-ношпа для рожениц. Всем нам знакомы эти препараты и их действия. Вроде укол как укол, но в паре они работают примерно следующим образом: выключают роженицу снаружи, оставляя ее дальше страдать от боли, «каруселей» и судорог в процессе отходняка. Для скептиков уточню, что аллергии на препараты нет, они хорошо знакомы. То есть смысл укола не в помощи роженице. Это беруши для медперсонала", — написала рязанка.

Также женщина пожаловалась на многоместные палаты.

«Это отдельный вид пыток в карательном родовспоможении. Вы в трудах родили ребенка и готовы не спать с ним вместе, но не спите так, как будто у вас тройня. Сюрприз. Как вишенка на торте тут визит медсестер в 5 утра вместо 6 по расписанию. Ведь они спешат домой, а родильницам сон не нужен», — добавила женщина.

Рязанка опубликовала фото результатов укола, который ей сделали. Пациентка рассказала, что ей «проткнули вену насквозь» и не ввели лекарство до конца.

«Свела смысл лечения к нулю, поставив здоровье под угрозу», — заключила женщина.


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