Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:15, 6 декабря 2019 130
 0    0

«Ростелеком» назвал победителей онлайн-чемпионата «Изучи интернет — управляй им!»

«Ростелеком» назвал победителей онлайн-чемпионата «Изучи интернет — управляй им!»

«Ростелеком» и Координационный центр доменов .RU/.РФ подвели итоги VIII Всероссийского онлайн-чемпионата «Изучи интернет — управляй им!». Игроки, занявшие места в первой десятке рейтинга чемпионата, получат ценные призы.

Чемпионат собрал 17,5 тысячи участников. Из них 12,5 тысячи школьников и студентов младше 18 лет — в индивидуальном зачете, еще 5 тысяч человек объединились в 946 команд.

За 60 минут участники выполняли задания разного уровня сложности, посвященные доменам, управлению и технической составляющей доменной отрасли и 25-летию национального домена .RU. Они могли получить дополнительные очки, подготовив инфографику о Рунете или опубликовав новости о проведении чемпионата в соцсетях, школьных или городских СМИ.

Ценные призы получат лидеры командного и индивидуального зачетов. Так, участникам, занявшим первую строчку рейтинга, получат cмарт-часы MyKronoz ZeRound, обладатели «серебра» — смартфоны Samsung Galaxy A10, бронзовые призеры — 3D-ручки XEON Funtastique.

Поощрительные призы от партнеров чемпионата «Лаборатории Касперского» и REG.RU получат команды, которые заняли четвертое и пятое места, а также индивидуальные участники, занявшие с 4 по 10 места.

Все участники и капитаны команд чемпионата также получат именной сертификат, который можно скачать в личном кабинете на сайте.

Лидерами индивидуального зачета стали:

  • I место — Виталий Чесноков (Санкт-Петербург);
  • II место — Илья Никульчиков (Петергоф, Ленинградская обл.);
  • III место — Назарян Каселина (д. Кулиш, Иркутская обл.).

Лидерами командного зачета стали:

  • I место: команда GoldBrowser, капитан — Иван Воробьев (Орехово-Зуево, Московская обл.);
  • II место: команда Me and the Boys, капитан — Эльза Мустафина (с. Киргиз-Мияки, Республика Башкортостан);
  • III место: команда «Шустряки из Шимкус», капитан — Анфиса Ефимова (Чебоксары, Республика Чувашия).

Поощрительные призы получат:

  • команда МБОУ «СОШ №2» Коркино, капитан — Мария Кудрякова (Челябинская обл.);
  • команда Gymnasium, капитан — Ольга Карсакова (Самарская область);

индивидуальные участники:

  • Ефимов Андрей, Козлов Иван и Федоров Кирилл (Республика Чувашия);
  • Дамир Гафиулин (Кировская область);
  • Валерия Лозовая (Московская область);
  • Елизавета Бочкарёва (Новосибирская область);
  • Екатерина Бандурина (Самарская область).

Всероссийский онлайн-чемпионат для школьников является частью социально-просветительского проекта «Изучи интернет — управляй им!», главная цель которого — повышение уровня цифровой грамотности начинающих пользователей интернета. Проект в 2012 году запустили «Ростелеком» и Координационный центр национальных доменов .RU/.РФ. Чемпионат проводят «Ростелеком» и Координационный центр доменов .RU/.РФ при поддержке «Лаборатории Касперского» и компании REG.RU.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
2 дня назад
Отвечает прокуратура. Могут ли сотрудники кинотеатра спрашивать у зрителей паспорт?

Отвечает прокуратура. Могут ли сотрудники кинотеатра спрашивать у зрителей паспорт?

Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:35, 2 декабря 2019 3 308
Столичный орнитолог назвал причину массовой гибели птиц в Рязани 7
20:42, 24 ноября 2019 2 954
Дочь подозреваемого в заказном убийстве рязанского бизнесмена Громова опровергла информацию о произошедшем
10:51, 4 декабря 2019 1 656
В Приокском зафиксировали превышение уровня фенола в воздухе 5
14:53, 3 декабря 2019 1 519
В Рязани откроют 36 катков 1
9:59, 25 ноября 2019 1 125
В Рязань приедет Дед Мороз из Великого Устюга
Все новости
Голосования

Что бы вы хотели увидеть в Рязани к празднованию «Новогодней столицы»?

Окончание опроса: 9.12.2019
Архив голосований
Форум