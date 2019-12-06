Региональный мусорный оператор под видом экоактивистов выпустил второй ролик об уборке мусора в Горроще

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На странице «Рязанский Эколог» «ВКонтакте» появилось второе видео об уборке мусора. На этот раз «экоактивисты» проверили мусорные площадки в Горроще.
«В ряде дворов были выявлены недочеты. Но целом ситуация улучшилась. Особенно, если сравнивать с тем, что было две недели назад», — рассказали «экоактивисты».
Ранее участники проекта
Напомним, блог об уборке мусора в Рязани запустил региональный мусорный оператор под видом экоактивистов.
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В магазинах уже начали продавать искусственные елки.