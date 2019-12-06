Против снюса и насвая. Председатель владимирского заксобрания выступил с заявлением

Председатель заксобрания Владимирской области Владимир Киселев выступил с заявлением на тему употребления школьниками снюса.

Приводим его слова без изменений:

«Осенью 2019 года сразу в нескольких регионах России были зафиксированы случаи отравления среди школьников, как предполагается — никотиновыми смесями. Семиклассник в Новосибирске скончался из-за употребления так называемого снюса, который сейчас активно распространяется среди школьников. Случаи отравления также зарегистрированы в Алтайском крае, Волгограде, Екатеринбурге.

К нам, к депутатам, идет сейчас вал обращений от обеспокоенных родителей. Хотя, официально у нас не зарегистрировано пока ни одного случая отравления именно снюсом. Но во Владимире эту смесь можно купить в свободной продаже. Только на этой неделе я встречался с депутатом Госдумы Анной Кувычко, которая приезжала к нам в город. Это координатор федерального проекта „Народный контроль“. 3 декабря она вместе с нашими ребятами из „Народного контроля“ в магазине на проспекте Ленина увидела, как несовершеннолетние приобрели снюсы. Сколько им лет, никто не спросил, чеки не дали. Оказалось, что у продавца нет никаких документов на этот товар.

Сейчас КоАПом за оптовую и розничную продажу насвая и снюса предусмотрены административные штрафы от 2 до 4 тысяч рублей на граждан, от 7 до 12 — на должностных лиц и от 40 до 60 на юридических лиц.

Мы предлагаем увеличить эти штрафы с 5 до 10 тысяч рублей для граждан, от 30 до 50 для должностных лиц и от 100 до 150 на юрлиц.

Также мы предлагаем внести в Уголовный кодекс новую статью — она будет предполагать уже уголовную ответственность за продажу насвая или снюса. И санкции этой статьи, по нашему предложению, предполагают в том числе меру пресечения в виде исправительных работ на срок до 1 года».