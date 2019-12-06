Против многодетной рязанской матери, от которой хотели уйти приемные дочери, снова завели уголовное дело

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В Рязанской области прокуратура отменила постановление о прекращении уголовного дела против многодетной матери Светланы Соловьевой из Сапожка. Об этом сообщил сайт благотворительных проектов «
Как сообщила адвокат фонда Наталья Юдина, прокурор Сапожковского района Наталья Качанова вернула дело следователю ОМВД «Сараевский».
После прекращения дела в ноябре семья начала готовить материалы для подачи иска о возмещении морального вреда.
«Они обращались в психологическую службу Рязани, чтобы специалисты дали заключение, что дети находятся в подавленном, психически неблагополучном состоянии: в течение года их в любой момент могли изъять из семьи», — отметили в сообщении.
Юдина рассказала, что заключений им не дали, семье Соловьевых психологическая помощь не оказывается.
«Только психиатрическая и медицинская — члены семьи начинают болеть от постоянного стресса. Информация о том, что готовится такой иск, ушла и докатилась до прокурора Сапожковского района Натальи Качановой», — прокомментировала адвокат фонда.
Она добавила, что прокурор по собственной инициативе отменила постановление следователя о прекращении уголовного преследования и возобновила производство по уголовному делу.
Женщина снова стала подозреваемой, дело находится в производстве у того же следователя.
«Юдина добавила, что направит жалобу в прокуратуру Рязани, „чтобы она использовала методы прокурорского реагирования на произвол и травлю семьи Соловьевых со стороны прокурора Натальи Качановой“», — отметили в сообщении.
К делу подключилась уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина.
Адвокат Наталья Юдина предположила, что в этот раз может вновь повториться опасная для детей ситуация.
«Дети отказываются завтра идти в школу, просто боятся, что администрация школы, как в прошлый раз, сгребет их всех и отправит в детский дом, они действительно очень напуганы, в панике, Светлана плачет. Семья снова подвергается чудовищному давлению со стороны прокуратуры Сапожковского района. Мы принимаем все возможные меры, чтобы урегулировать эту ситуацию. Надеюсь на благополучный исход дела», — заключила Юдина.
Напомним, всего в семье
Осенью 2018 года три приемные девочки заявили, что с ними жестоко обращается опекун. Их
После этого на мать детей
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