Против многодетной рязанской матери, от которой хотели уйти приемные дочери, снова завели уголовное дело

В Рязанской области прокуратура отменила постановление о прекращении уголовного дела против многодетной матери Светланы Соловьевой из Сапожка. Об этом сообщил сайт благотворительных проектов « Такие дела ».

Как сообщила адвокат фонда Наталья Юдина, прокурор Сапожковского района Наталья Качанова вернула дело следователю ОМВД «Сараевский».

После прекращения дела в ноябре семья начала готовить материалы для подачи иска о возмещении морального вреда.

«Они обращались в психологическую службу Рязани, чтобы специалисты дали заключение, что дети находятся в подавленном, психически неблагополучном состоянии: в течение года их в любой момент могли изъять из семьи», — отметили в сообщении.

Юдина рассказала, что заключений им не дали, семье Соловьевых психологическая помощь не оказывается.

«Только психиатрическая и медицинская — члены семьи начинают болеть от постоянного стресса. Информация о том, что готовится такой иск, ушла и докатилась до прокурора Сапожковского района Натальи Качановой», — прокомментировала адвокат фонда.

Она добавила, что прокурор по собственной инициативе отменила постановление следователя о прекращении уголовного преследования и возобновила производство по уголовному делу.

Женщина снова стала подозреваемой, дело находится в производстве у того же следователя.

«Юдина добавила, что направит жалобу в прокуратуру Рязани, „чтобы она использовала методы прокурорского реагирования на произвол и травлю семьи Соловьевых со стороны прокурора Натальи Качановой“», — отметили в сообщении.

К делу подключилась уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина.

Адвокат Наталья Юдина предположила, что в этот раз может вновь повториться опасная для детей ситуация.

«Дети отказываются завтра идти в школу, просто боятся, что администрация школы, как в прошлый раз, сгребет их всех и отправит в детский дом, они действительно очень напуганы, в панике, Светлана плачет. Семья снова подвергается чудовищному давлению со стороны прокуратуры Сапожковского района. Мы принимаем все возможные меры, чтобы урегулировать эту ситуацию. Надеюсь на благополучный исход дела», — заключила Юдина.

Напомним, всего в семье воспитывают девять детей: двоих родных и семерых приемных.

Осенью 2018 года три приемные девочки заявили, что с ними жестоко обращается опекун. Их забрали из семьи, но позже дети передумали и захотели вернуться домой.