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16:21, 6 декабря 2019 223
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Против многодетной рязанской матери, от которой хотели уйти приемные дочери, снова завели уголовное дело

Против многодетной рязанской матери, от которой хотели уйти приемные дочери, снова завели уголовное дело

В Рязанской области прокуратура отменила постановление о прекращении уголовного дела против многодетной матери Светланы Соловьевой из Сапожка. Об этом сообщил сайт благотворительных проектов «Такие дела».

Как сообщила адвокат фонда Наталья Юдина, прокурор Сапожковского района Наталья Качанова вернула дело следователю ОМВД «Сараевский».

После прекращения дела в ноябре семья начала готовить материалы для подачи иска о возмещении морального вреда.

«Они обращались в психологическую службу Рязани, чтобы специалисты дали заключение, что дети находятся в подавленном, психически неблагополучном состоянии: в течение года их в любой момент могли изъять из семьи», — отметили в сообщении.

Юдина рассказала, что заключений им не дали, семье Соловьевых психологическая помощь не оказывается.

«Только психиатрическая и медицинская — члены семьи начинают болеть от постоянного стресса. Информация о том, что готовится такой иск, ушла и докатилась до прокурора Сапожковского района Натальи Качановой», — прокомментировала адвокат фонда.

Она добавила, что прокурор по собственной инициативе отменила постановление следователя о прекращении уголовного преследования и возобновила производство по уголовному делу.

Женщина снова стала подозреваемой, дело находится в производстве у того же следователя.

«Юдина добавила, что направит жалобу в прокуратуру Рязани, „чтобы она использовала методы прокурорского реагирования на произвол и травлю семьи Соловьевых со стороны прокурора Натальи Качановой“», — отметили в сообщении.

К делу подключилась уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина.

Адвокат Наталья Юдина предположила, что в этот раз может вновь повториться опасная для детей ситуация.

«Дети отказываются завтра идти в школу, просто боятся, что администрация школы, как в прошлый раз, сгребет их всех и отправит в детский дом, они действительно очень напуганы, в панике, Светлана плачет. Семья снова подвергается чудовищному давлению со стороны прокуратуры Сапожковского района. Мы принимаем все возможные меры, чтобы урегулировать эту ситуацию. Надеюсь на благополучный исход дела», — заключила Юдина.

Напомним, всего в семье воспитывают девять детей: двоих родных и семерых приемных.

Осенью 2018 года три приемные девочки заявили, что с ними жестоко обращается опекун. Их забрали из семьи, но позже дети передумали и захотели вернуться домой.

После этого на мать детей завели дело, которое закрыли.


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