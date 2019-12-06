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9:54, 6 декабря 2019 322
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Партию рязанского картофеля забраковали из-за кольцевой гнили

Партию рязанского картофеля забраковали из-за кольцевой гнили

Партию рязанского картофеля забраковали из-за кольцевой гнили. Об этом сообщила пресс-служба регионального Россельхознадзора.

29 ноября специалисты проверили корнеплоды ООО «Полуботок» Михайловского района, 480 тонн которых планировали отправить в Беларусь. Экспертиза выявила опасный возбудитель заболевания — кольцевую гниль картофеля.

Партию к отправке не допустили.

«Кольцевая гниль картофеля считается практически одним из наиболее опаснейших заболеваний данного корнеплода, — пояснили в Россельхознадзоре. — Основным методом борьбы с ним является устранение источника заражения, так как, к сожалению, до сих пор не выявлены вещества и препараты, способные полностью нейтрализовать действие этой бактерии».


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