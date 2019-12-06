Около Торгового городка сбили пешехода

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Фото: УМВД по Рязанской области
Вечером в четверг, 5 декабря, около Торгового городка сбили человека. Об этом сообщила
ДТП произошло в 17:10 около дома №1 по Окскому шоссе.
По предварительной информации, 43-летняя жительница области переходила дорогу в неположенном месте, когда на нее наехал «ВАЗ-2107» под управлением 20-летнего водителя.
С травмами пострадавшую доставили в больницу.
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