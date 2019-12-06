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12:30, 6 декабря 2019 486
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На территории бывшего завода «Рязанское химволокно» незаконно хранили мазут

На территории бывшего завода «Рязанское химволокно» незаконно хранили мазут

На территории бывшего комбината «Рязанское химволокно» нашли несанкционированные источники загрязнения воздуха. Об этом сообщил ТКР.

Информацию о промышленном запахе межрайонной природоохранной прокуратуре передал работник организации, расположенной в районе бывшего завода «Химволокно».

«По его словам, на соседней территории осуществляется какая-то деятельность неизвестной организацией», — отмечается в сообщении.

Сотрудники межрайонной прокуратуры нашли организацию, которая хранила мазут на арендованном земельном участке. Также выяснилось, что там производился регулярный нагрев мазута и обжиг фильтров для очистки мазута открытым огневым способом.

«Разогрев мазута сопровождается выбросом в атмосферный воздух таких загрязняющих веществ, как оксид углерода, оксид и диоксид азота, сажа, углеводород», — подчеркнули в сообщении.

Выяснилось, что организация не поставлена на госучет, инвентаризация выбросов в воздух не произведена, также у нее нет разрешительной документации. Предприятию не утвердили нормативы предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Прокуратура возбудила административные производства в отношении директора организации и самого юрлица. Руководителю внесли представление об устранении нарушений закона, которое находится на рассмотрении.

Напомним, на территории завода также находится турлатовская свалка.


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