На территории бывшего завода «Рязанское химволокно» незаконно хранили мазут

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На территории бывшего комбината «Рязанское химволокно» нашли несанкционированные источники загрязнения воздуха. Об этом сообщил
Информацию о промышленном запахе межрайонной природоохранной прокуратуре передал работник организации, расположенной в районе бывшего завода «Химволокно».
«По его словам, на соседней территории осуществляется какая-то деятельность неизвестной организацией», — отмечается в сообщении.
Сотрудники межрайонной прокуратуры нашли организацию, которая хранила мазут на арендованном земельном участке. Также выяснилось, что там производился регулярный нагрев мазута и обжиг фильтров для очистки мазута открытым огневым способом.
«Разогрев мазута сопровождается выбросом в атмосферный воздух таких загрязняющих веществ, как оксид углерода, оксид и диоксид азота, сажа, углеводород», — подчеркнули в сообщении.
Выяснилось, что организация не поставлена на госучет, инвентаризация выбросов в воздух не произведена, также у нее нет разрешительной документации. Предприятию не утвердили нормативы предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.
Прокуратура возбудила административные производства в отношении директора организации и самого юрлица. Руководителю внесли представление об устранении нарушений закона, которое находится на рассмотрении.
Напомним, на территории завода также
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